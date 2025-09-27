Nueva Zelanda doblega a Australia en el Rugby Championship por 33-24

Nueva Zelanda se impuso este sábado a Australia en el primer duelo en Eden Park (33-24), en la quinta jornada del Rugby Championship, aunque sin mostrarse en su mejor forma dos semanas después de la humillación sufrida ante Sudáfrica.

Los tricampeones del mundo sufrieron hasta cinco minutos antes del final, cuando Cam Roigard anotó el segundo ensayo.

Con este resultado toman provisionalmente el liderazgo del Rugby Championship, que perderían en caso de victoria este sábado de Sudáfrica contra Argentina.

Los All Blacks llegaron al encuentro tras sufrir su mayor derrota como locales, el pasado sábado 13 en Wellington contra Sudáfrica (43-10), en la cuarta jornada del Rugby Championship.

Conscientes de que tenían una deuda con su público, esta vez en Auckland, se esforzaron con especial ahínco en los 20 primeros minutos, en los que se anotaron tres ensayos (Clarke, Carter, Roigard) que los pusieron en cabeza 20-3.

Un ensayo de Billy Pollard y otro de Harry Potter cerraron la brecha a 20-17 al llegar al descanso, con la ayuda de la indisciplina neozelandesa, que concedió 10 penales antes del 50º minuto de juego.

Los All Blacks retomaron el impulso en la segunda parte y se llevaron un nuevo susto con el ensayo de Carlo Tizzano, que colocó a los Wallabies a sólo dos puntos (26-24) a diez minutos del final. El ensayo de Roigard calmó al fin a los locales, que se aseguraron el triunfo.

Los Wallabies y los All Blacks se enfrentarán de nuevo en una semana, esta vez en Australia.