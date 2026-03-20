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Nuevas reglas para el Mundial

Los cambios, ya confirmados por la FIFA, buscan mejorar el ritmo de los juegos durante la cita que inicia en junio

Nuevas reglas para el Mundial
AFP | El árbitro Mario Alberto Escobar en un partido de la fase de grupos de la Copa Árabe 2025, quye se disputó en diciembre en Doha, Catar.
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AFP | Futbolistas del AC Milan llamados para una sustitución.
Nuevas reglas para el Mundial
ML | Jugador preparándose para cobrar un saque de esquina.
Nuevas reglas para el Mundial
AFP| El futbolista del Galatasaray, Noa Lang, sacado en camilla.
Nuevas reglas para el Mundial
AFP | Un árbitro revisa la pantalla del VAR en un partido.
20 de marzo de 2026

La FIFA confirmó nuevas reglas que se aplicarán en Mundial 2026, ampliado a 48 selecciones, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio próximo.

Los cambios, aprobados el pasado 28 de febrero por el International Football Association Board (IFAB) tienen como objetivo modernizar el juego y eliminar interrupciones que afectan el ritmo de los partidos.

Son cuatro modificaciones al reglamento que estarán vigentes a partir del 1 de julio, pero las competencias que inicien antes de esta fecha podrán comenzar a ejecutarlos.

Pero, de manera obligatoria, el primer partido del Mundial: el México contra Sudáfrica, el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México), deberá aplicarse las modificaciones.

El IFAB acordó que seguirán bajo evaluación las lesiones tácticas por parte de los guardametas, el retiro de los jugadores y el abandono del campo en señal de protesta contra decisiones arbitrales; cuando los jugadores se tapen la boca al discutir con los adversarios y el fuera de juego. y el uso de la revisión en video.

Límite estricto para las sustituciones

ml | El jugador reemplazado y, por ende, deje el campo, tendrá 10 segundos para salir, luego de que se muestre el tablero de cambio o a partir de la indicación del árbitro, y de tardar más, el futbolista elegido para su ingreso deberá esperar un minuto en la banda para entrar a la cancha. Solo aplica en caso de que un jugador deambule por el campo, se detenga y haya claras intenciones de extender el tiempo. La medida es para que las sustituciones sean más rápidas.

Tiempo medido en las reanudaciones

ml | El cronómetro iniciará un conteo de cinco segundos para ejecutar los tiros de esquina, saques de banda o laterales y saques meta, y si el saque no se hace en ese tiempo, se le dará la posesión del balón al equipo contrario, eliminando una de las tácticas más comunes para ganar tiempo. Cuando esta acción ocurra en un saque de puerta se concederá un córner para el rival. En el caso del saque de banda ha superado esos cinco segundos, se dará el saque de banda al otro equipo.

Tratamientos y revisiones médicas

ml | Los protocolos de atención médica también cambian. Todo jugador que requiera asistencia dentro del campo deberá retirarse del terreno de juego una vez que se reanude el partido y esperar al menos un minuto antes de poder reincorporarse. La medida busca evitar que las interrupciones por lesiones se utilicen como recurso para detener el juego en momentos clave. Sin embargo, existe una laguna legal: cuando un portero cae al suelo, seguirá estando exento de esta regla.

Más intervenciones del VAR

ml | El sistema de videoarbitraje o VAR podrá intervenir en situaciones que antes no eran revisables, específicamente en decisiones de segundas amarillas, pues son determinantes para expulsión-, en caso de que el árbitro sancione al equipo o al jugador equivocado, y en los saques de esquina, si es marcado de manera incorrecta, solo cuando se pueda señalar de manera inmediata y sin retrasar la reanudación del juego. Todo mientras exista evidencia clara de un error arbitral.

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