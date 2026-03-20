Nuevas reglas para el Mundial

La FIFA confirmó nuevas reglas que se aplicarán en Mundial 2026, ampliado a 48 selecciones, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio próximo.

Los cambios, aprobados el pasado 28 de febrero por el International Football Association Board (IFAB) tienen como objetivo modernizar el juego y eliminar interrupciones que afectan el ritmo de los partidos.

Son cuatro modificaciones al reglamento que estarán vigentes a partir del 1 de julio, pero las competencias que inicien antes de esta fecha podrán comenzar a ejecutarlos.

Pero, de manera obligatoria, el primer partido del Mundial: el México contra Sudáfrica, el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca (Ciudad de México), deberá aplicarse las modificaciones.

El IFAB acordó que seguirán bajo evaluación las lesiones tácticas por parte de los guardametas, el retiro de los jugadores y el abandono del campo en señal de protesta contra decisiones arbitrales; cuando los jugadores se tapen la boca al discutir con los adversarios y el fuera de juego. y el uso de la revisión en video.