Nuevas reglas para el Mundial

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El cronómetro iniciará un conteo de cinco segundos para ejecutar los tiros de esquina, saques de banda o laterales y saques meta, y si el saque no se hace en ese tiempo, se le dará la posesión del balón al equipo contrario, eliminando una de las tácticas más comunes para ganar tiempo. Cuando esta acción ocurra en un saque de puerta se concederá un córner para el rival. En el caso del saque de banda ha superado esos cinco segundos, se dará el saque de banda al otro equipo.