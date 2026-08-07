Nuevo seleccionador de Bélgica hablará con Courtois sobre su futuro en la selección

El nuevo seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, anunció el viernes que se reunirá con Thibaut Courtois para abordar el futuro del guardameta en la selección, luego de que el portero de 34 años anunciase tras el Mundial 2026 querer tomarse un año de descanso como internacional.

Tras la eliminación contra España (2-1) en cuartos de final del Mundial 2026, Courtois, que tuvo que ser sustituido durante ese encuentro, expresó en zona mixta su deseo de "tomar un descanso durante la Nations League" (de noviembre a marzo de 2027, Final Four en junio) y quizás "volver durante las clasificatorias para la Eurocopa" (de marzo a noviembre de 2027).

El entrenador francés Rudi Garcia fue sustituido tras el Mundial por el neerlandés Van Bommel, que se encuentra un delicado asunto que gestionar en su inicio de mandato.

"Hablaré con Thibaut sin prejuicios y por el momento no tomaremos ninguna decisión sobre ese tema. Sería inapropiado tras una sola conversación. Quizás ya haya revisado su posición", indicó Van Bommel durante su rueda de prensa de presentación.

"Una vez retome los entrenamientos completos, iremos a verlo y hablaremos. Si tenemos algo que decirle, lo haremos. Pero su talento como portero es incuestionable", continuó el seleccionador, si bien la actitud de Courtois ha provocado críticas en el plaís.

La relación del guardameta con su selección ha vivido numerosos altibajos, especialmente durante el mandato de Domenico Tedesco (2023-2025), durante la que Courtois llegó a renunciar al equipo nacional mientras el italo-alemán siguiera en el puesto.