¡Nuevo Triple Coronado Nacional!

Redacción | “Hoy, Indian Music (2026) se convierte en el Triple Coronado Nacional N.º 17, sumando su nombre a una lista que representa la calidad, fortaleza y valor de nuestros ejemplares nacionales”.

La gerencia del Hipódromo Presidente Remón no quiso quedarse fuera de las felicitaciones por el triunfo de “Indian Music”, ganador el pasado domingo 27 de septiembre, del Clásico Carlos Eleta Almarán, Fernando Eleta Almarán, Raquel Eleta y Graciela Q. de Chapman, disputado sobre 1,800 metros en el Hipódromo Presidente Remón, y completar así la Triple Corona Nacional de machos de tres años.

La congratulación se extendió al jinete Yonis Lasso, al preparador Alberto Paz Rodríguez, los dueños, su mozo de corral y a todo el equipo de trabajo del equino. Con el triunfo, el representante del Stud Campo Azul se convirtió en el Triple Coronado Nacional N.º 17, en una historia que inició hace más de 6 décadas.

Se une a: Pindín (1964), Tojo (1966), Iván (1967), Eugenio (1972), Montecarlo (1973), El Manut (1976), El Gran Capo (1978), Leonardo (1992), El Chacal (1994), Rey Arturo (1995), Evaristo (1998), Spago (2004), Oxsai (2008), Voy Porque Voy (2010), Señor Concerto (2019) y El Rojo (2023).