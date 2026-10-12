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Nutrición para calidad de vida

Para esta profesional, el running le confirma “de lo que somos capaces cuando somos constantes y disciplinados”

Nutrición para calidad de vida
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Nutrición para calidad de vida
ML | Eny Patricia Molina.
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Nutrición para calidad de vida
Cortesía | La nutricionista dietista Eny Patricia Molina durante un evento running.
Nutrición para calidad de vida
Cortesía | Medalla de la Panamá City Marathon y Eny Molina.
Redacción Metro Libre
12 de octubre de 2026

“La nutrición, y especialmente la nutrición deportiva, está en constante evolución, por lo que también requiere actualización continua, pensamiento crítico y capacidad para trabajar en equipo con otros especialistas. Y, sobre todo, entender que detrás de cada atleta hay una persona con necesidades y circunstancias diferentes”.

De esta manera, la nutricionista dietista Eny Molina aplica sus conocimientos en el mundo deportivo. La especialista considera que, en Panamá, la nutrición deportiva es un campo lleno de oportunidades laborales.

“Existe un mercado amplio, porque cada vez vemos más personas interesadas en running, ciclismo, triatlón y otras disciplinas. Pero más allá de que sea rentable, creo que existe una necesidad real. La nutrición es uno de los pilares del rendimiento y la recuperación de un atleta. No se trata de decirle qué comer, sino de planificar su alimentación según el deporte, los entrenamientos, las competencias, sus objetivos y sus características individuales”.

Molina, quien también es atleta running, considera que “practicar un deporte me ha permitido comprender desde otra perspectiva cuánto pueden influir la alimentación, la hidratación y la recuperación en cómo nos sentimos y rendimos”.

Talentoso y persistente

ml | “Definiría al atleta panameño como persistente”, afirmó Eny Molina. “Desde mi área, trabajo la nutrición que la acompaña. Esto implica individualizar la alimentación según el deporte, la carga de entrenamiento, los objetivos y las necesidades de cada persona, además de trabajar aspectos como hidratación, recuperación y, cuando realmente se requiere, suplementación”.

Datos Biográficos

Eny Patricia Molina Osorio. Edad: 30 años. Estatura: 1.66 m. Peso: 58 kg. Nacida en Panamá. Residencia actual: Panamá Norte. Casada, sin hijos.

Lic. en Mercadeo y Publicidad; y en Nutrición y Dietética, con posgrado en patologías digestivas.

Quiere seguir formándome académicamente, con especial interés en nutrición deportiva.

Le gusta oir música, compartir en familia y pasar tiempo en la playa, uno de sus sitios favoritos.

Para ella, la Panamá City Marathon, fue mágica

ML | La profesional corrió la Panamá City Marathon, el pasado 20 de septiembre, en Ciudad de Panamá, calificándola como “una experiencia mágica”. Eny Molina asegura que “Fue una carrera que disfruté de principio a fin.

Al ser mi primera media maratón, mi principal objetivo era vivir la experiencia y disfrutarla, y al final obtuve un resultado con el que quedé muy feliz. fueron mis primeros 21 km en competencia. Era un día que esperaba con mucha ilusión y para el que me había preparado bastante. Cruzar esa meta, sintiéndome bien y disfrutando la carrera, confirmó que todo el trabajo previo había valido la pena y me dejó con muchas ganas de volver a correr esa distancia”.

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