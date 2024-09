O'Connor conserva el maillot rojo de la Vuelta, Roglic a cinco segundos

El ciclista australiano Ben O'Connor conservó este martes su maillot rojo de líder de la Vuelta sobre el esloveno Primoz Roglic, una ventaja que queda reducida a 5 segundos al término de la 16ª etapa, ganada por el español Marc Soler en los Lagos de Covadonga (norte).

O'Connor (Decathlon-AG2R La Mondiale) cruzó la línea de meta 4 minutos y 52 segundos después de Soler (UAE Team Emirates). Roglic (Red Bull-Bora-Hasngrohe), por su parte recortó 58 segundos al líder, al cruzar la línea de meta junto a los también aspirante al podio Enric Mas (Movistar Team) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Marc Soler logró así su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España, tras las ganadas en 2020 y 2022. El ciclista de 30 años formó parte de un grupo de fugados que llegó a contar con más de 6 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón.

"Eran muchas veces al palo, y al final he podido rematar", declaró Soler en la página web oficial de la Vuelta al final de etapa. "Es una victoria muy especial, porque no he ganado mucho con este equipo, y volver a ganar en la Vuelta después de dos años es especial".

En el ascenso final a los míticos Lagos de Covadonga, el grupo comenzó a separarse y Soler realizó el ataque final a 4,5 kilómetros de meta, asegurando la victoria. Completaron el podio del día el italiano Filippo Zana (Jayco-AlUla), a 18 segundos, y el británico Max Poole (Team DSM-firmenich PostNL), a 23 segundos.

Por detrás, Ben O'Connor era incapaz de seguir el ritmo de Roglic, Carapaz y Mas entre la niebla de las montañas de los Picos de Europa, y su liderato peligró en los metros finales, aunque logró salvarlo por tan solo cinco segundos.

- Retirada de Van Aert tras caída -

El belga Wout van Aert (Visma-Lease a bike), que lideraba la clasificación de puntos y la de la montaña, tuvo que retirarse de la Vuelta tras una dolorosa caída en el descenso de Collada Llomena, penúltima dificultad de la jornada.

"No conozco la situación, todo lo que sé es que ha abandonado y es una manera terrible de vestir de verde", comentó el australiano Kaden Groves (Alpecin), nuevo líder de la clasificación de montaña.

Van Aert formaba parte de los fugados, pero se fue al suelo a gran velocidad en el mismo punto que el español Isaac del Toro (UAE Team Emirates) y el alemán Felix Engelhardt (Jayco-AlUla). El belga trató de continuar, pero se detuvo apenas diez metros más adelante.

Vencedor en tres etapas esta vuelta, Van Aert fue atendido por el coche de su equipo, pero visiblemente dolorido y con las piernas ensangrentadas, tuvo que retirarse "con gran pesar", como anunció su formación en la red social X.

El miércoles el pelotón tendrá una prueba menos exigente, con un recorrido de 141,5 kilómetros entre el municipio cántabro de Arnuero y la ciudad de Santander.