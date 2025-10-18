Ogier sufre un accidente y cede terreno en la pelea por el Mundial WRC

Sébastien Ogier abandonó a causa de un accidente este sábado el rally de Europa Central, lo que abre la pelea por el Mundial de pilotos, por el que pugnan también Kalle Rovanperä y Elfyn Evans, respectivamente 1º y 3º de la prueba antes de la última jornada.

El domingo, el piloto francés de Toyota tendrá ocasión de limitar daños, ya que el reglamento le autoriza a volver a salir, pero únicamente para tratar de hacerse con los puntos de bonus que se otorgan en el último día: cinco para el vencedor del día y cinco para el de la última especial, la "Power Stage", que se disputa en Alemania con 26,5 km.

Ogier pretende un noveno título mundial con el que igualaría a su compatriota Sébastien Loeb como el hombre más laureado de la historia de la disciplina.

Pero los 25 puntos de la victoria en Europa Central (Alemania, República Checa, Austria) serán para otro. Este sábado, su compañero en Toyota, el doble campeón del mundo Kalle Rovanperä, que acusa 21 puntos de retraso en el Mundial, dormirá con una cómoda ventaja de 36,3 segundos sobre Ott Tänak (Hyundai).

Elfyn Evans (Toyota), a dos puntos del francés en la clasificación, es tercero en el rally a 44,7 segundos. El británico es este sábado el líder virtual del Mundial.

Así pues, la batalla se anuncia encarnizada por los puntos del domingo, ya que después sólo quedarán dos pruebas, Japón (6-9 noviembre) y Arabia Saudita (26-29 noviembre).

. Clasificación del Rally de Europa Central, 12ª prueba de 14 del Mundial WRC, al término de la 3ª fecha este sábado:

1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) 1h 56 min 14,7 seg.

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) a 36,3 seg.

3. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) 44,7 seg.

4. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JAP/IRL/Toyota) 58,3 seg.

5. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) 1 min 37,8 seg.

...

. Ganadores de las pruebas especiales:

Kalle Rovanperä (ES9, ES10), Takamoto Katsuta (ES11, ES13), Ott Tanäk (ES12), Thierry Neuville (ES14)