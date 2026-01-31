Ohtani no lanzará para Japón en el Clásico Mundial (Dodgers)

El estelar Shohei Ohtani liderará a Japón en la defensa del título del Clásico Mundial de Béisbol en marzo pero no competirá en su faceta de lanzador, informaron este sábado los Dodgers de Los Ángeles, su equipo en las Grandes Ligas.

El propio beisbolista fue quien decidió mantenerse fuera del montículo en este torneo y concentrarse sólo en sus labores de bateador, señaló el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Ohtani, de 31 años, sí ejerció de doble amenaza en el triunfo de la escuadra asiática en el Clásico Mundial de 2023, del que nombrado Jugador Más Valioso (MVP)

En la final ante Estados Unidos selló el triunfo japonés actuando de cerrador y ponchando a Mike Trout, su entonces compañero en los Angelinos.

Ohtani ha expresado su deseo de lanzar con los Dodgers desde el arranque de la nueva temporada de Las Mayores en marzo, cuando perseguirán un tercer título consecutivo.

Tras someterse a dos operaciones de codo en 2023, Ohtani no lanzó para los Dodgers hasta junio pasado.

En la pasada fase regular lanzó 47 entradas con una efectividad de 2,87 y 62 ponches, permitiendo sólo nueve bases por bolas. En los playoffs tuvo cuatro apariciones, incluida la del séptimo y definitivo partido en la Serie Mundial, ganada a los Azulejos de Toronto.

De la mano de Ohtani, uno de los mejores jugadores de la historia, Japón pugnará por un cuarto título del Clásico Mundial, cuya sexta edición se celebrará del 5 al 17 de marzo.