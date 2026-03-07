Oklahoma City alcanza las 50 victorias y Gilgeous-Alexander roza la historia

Oklahoma City Thunder se convirtió en el primer equipo de la NBA en alcanzar las 50 victorias esta temporada tras imponerse 104-97 a Golden State Warriors el sábado.

La quinta victoria consecutiva del Thunder, líder de la Conferencia Oeste, estuvo impulsada por los 27 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la liga.

El base canadiense extendió además su racha de partidos consecutivos con al menos 20 puntos a 125 encuentros, quedando a solo uno del récord histórico que Wilt Chamberlain estableció hace décadas.

"No diría que fue muy difícil", afirmó Gilgeous-Alexander, quien también aportó cinco asistencias y cinco rebotes. El Thunder encadenó su octava victoria consecutiva en otra campaña dominante del actual campeón de la NBA, que busca revalidar el título.

"Si fuimos el mejor equipo el año pasado y ganamos el campeonato, deberíamos estar en una posición ideal para repetir", agregó el jugador, quien reconoció que la temporada ha tenido "altibajos", aunque el grupo ha sabido mantenerse competitivo.

Oklahoma City Thunder tomó una ventaja temprana y llegó a liderar por 14 puntos al final de la primera mitad. Golden State Warriors logró empatar parcialmente en el tercer cuarto, pero el equipo de Oklahoma City defendió con solidez el cierre del partido.

La derrota prolongó la mala racha de los Warriors desde la lesión de su estrella Stephen Curry a finales de enero.

En otros encuentros, los Brooklyn Nets sorprendieron a los líderes de la Conferencia Este, Detroit Pistons, y se impusieron 107-105 con 30 puntos y 13 rebotes de Michael Porter Jr.

Fue la tercera derrota consecutiva de los Pistons, que se mantienen a tres partidos y medio de los Boston Celtics.

Anthony Edwards anotó 34 puntos, pero no pudo evitar la caída de los Minnesota Timberwolves por 119-92 ante los Orlando Magic.

Finalmente, Jalen Johnson sumó 35 puntos en el triunfo de los Atlanta Hawks sobre los Philadelphia 76ers por 125-116, sellando la sexta victoria consecutiva del equipo, la mejor racha activa de la liga.