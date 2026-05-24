Olympiakos se corona en el básquet europeo al derrotar al Real Madrid

El Olympiakos griego conquistó por cuarta vez en su historia el título de campeón de Europa de básquet, este domingo en Atenas, superando en la final de la Euroliga al Real Madrid por 92-85.

El club de El Pireo se toma así la revancha de la final que perdió en 2023 ante el equipo de la capital española en un dramático final (79-78).

Aquel trofeo fue el último de los once que ha conseguido el Real Madrid en esta competición continental, donde lidera el palmarés.

El Olympiakos, a pesar de ser uno de los pesos pesados del baloncesto europeo, está muy lejos en ese palmarés, con sus éxitos en 1997, 2012, 2013 y ahora 2026.

Con su festejo en el OAKA, el pabellón donde juega su rival Panathinaikos y que tiñó por una vez de sus colores rojo y blanco con 18.000 aficionados, el Olympiakos se convirtió en el primer equipo en ser campeón después de haber terminado líder en la fase regular del torneo, desde que en 2016 se instauró el formato con un grupo único antes de las rondas de eliminación directa.

El que tendrá que seguir esperando es el entrenador italiano del Real Madrid, Sergio Scariolo, que dio a España grandes éxitos (oros en un Mundial y cuatro Eurobasket) pero que nunca consiguió proclamarse campeón de la Euroliga, el principal torneo de clubes de su continente.

Scariolo y sus pupilos llegaron a creer por unos momentos que era posible el título, especialmente cuando a 13 segundos para el final se acercaron a tres puntos (88-85), después de ir ocho abajo apenas unos diez segundos antes.

Un tiro de tres del dominicano Andrés Feliz pudo haber supuesto el empate provisional, pero el balón dio en el aro y el rebote fue para el estadounidense del Olympiakos Alec Peters (16 puntos, 7 rebotes).

En la guerra de nervios, los helenos resistieron para apagar ese conato de incendio y terminar llevándose la victoria por siete puntos, para alivio de sus aficionados.

- Fournier, MVP -

Junto a Peters, el otro hombre clave del Olympiakos para este título fue el francés Evan Fournier, máximo anotador de su equipo en el partido (20 puntos, 4 asistencias) y elegido jugador más valioso (MVP) de la Final Four, que se disputó en Atenas desde el viernes.

Fournier llegó al Olympiakos hace casi dos años, después de doce años en la NBA, y a sus 33 años conquista su primer título internacional.

La temporada ha sido espectacular para el Olympiakos en este torneo, que además del liderato de la fase regular había ganado por la vía rápida al Mónaco en cuartos de final (3-0) y en semifinales, el viernes, había eliminado al defensor del título, el Fenerbahçe turco.

El Real Madrid llegaba muy mermado a esta final, especialmente al verse privado por lesión de sus tres pivots (Usman Garuba, Alex Len y Walter Tavares).