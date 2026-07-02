Oportunidad para ganar el preciado pase

La Selección Nacional Mayor masculina de Baloncesto de Panamá salta a la cancha esta noche con la convicción de sellar su pase a la siguiente ronda del clasificatorio de las Américas al Mundial FIBA Catar 2027.

El equipo dirigido por el boricua Nelson Colón tendrá hoy, desde las 8:40 p.m., el primero de sus dos desafíos en la tercera y última ventana de estos clasificatorios.

En la Arena Roberto Durán, en el sector capitalino de Juan Díaz, su rival será un desahuciado Cuba, que no conoce la victoria en cuatro partidos disputados en el Grupo D. Mientras que los panameños, que ocupan la tercera posición del grupo, con cinco puntos, uno más que Cuba, vencieron a los cubanos por 84-81 en la pasada ventana de la eliminatoria, disputada en febrero.

Es el único triunfo de los canaleros, en una llave donde Uruguay (4-0) y Argentina (3-1) ya tienen asegurado sus billetes. Ambos quintetos suramericanos chocan también hoy, pero en el Antel Arena de Montevideo.

Si ‘La Roja sin mangas’ derrota a Cuba, clasifica a la Segunda Ronda del Clasificatorio y Cuba quedará eliminada. Para el próximo domingo (7:10 p.m.), Panamá cierra esta fase ante Argentina, de nuevo en el Roberto Durán.