Optimismo olímpico al tope

Como una oportunidad única en la vida de ser parte de un evento histórico, así ven los atletas, dirigentes deportivos, padres de familia y entrenadores la próxima participación de los 18 atletas panameños en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La competición, por primera vez en el continente africano, se celebrará del 31 de octubre al 13 de noviembre en la capital de Senegal.

El ‘Team Panamá’ verá acción en ocho deportes: taekwondo, futsal, atletismo, natación, esgrima, judo, gimnasia y boxeo. De ese grupo de 18 deportistas, 17 ya tuvieron experiencia este año en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, de abril pasado.

Para estar a tono a la cita, el Comité Olímpico de Panamá presentó a los deportistas en una ceremonia que sirvió para anunciar a Raúl Antadillas, de natación, y Lia Córdoba, de boxeo, como los abanderados de la delegación panameña, tras la votación realizada durante su Asamblea General Ordinaria.

Kristel Vega, jefa de Misión, señaló que “los chicos están muy bien preparados, tres atletas de los 18 no están ahora en Panamá, sino en campamentos de preparación en otros países, y se unirán a la delegación en Senegal, el resto viaja en grupos, desde el 26 de octubre. Será un viaje largo, con escala en Bogotá, a Madrid y de allí a Dakar, casi un día de viaje”.