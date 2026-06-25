Oscar Onley no correrá el Tour de Francia por lesión

Oscar Onley, cuarto en el Tour de Francia del año pasado, anunció este jueves que no correrá la 113ª edición de la Grande Boucle, que comienza el 4 de julio en Barcelona, debido a una lesión en el hombro.

"Pruebas complementarias confirmaron que la lesión en el hombro era seria, lo que significa que, desgraciadamente, Oscar no podrá participar en el Tour de Francia este año", indicó su equipo, Netcompany Ineos, en un comunicado.

"Estoy desganado", reaccionó el corredor británico de 23 años, que deberá centrarse ahora en su recuperación.

En el Tour de este año estaba previsto que compartiera la jefatura de filas de su equipo junto al francés Kévin Vauquelin.

Onley sufrió una dura caída en la sexta etapa del reciente Tour Auvernia-Ródano-Alpes. Aunque logró llegar a meta, con una media hora de retraso respecto al vencedor, no tomó la salida al día siguiente por su lesión en el hombro.