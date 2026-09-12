Pachuca, Querétaro y Puebla dan las campanadas de visita en el Apertura mexicano

El Pachuca goleó con categoría y de visita 3-0 al Atlante el viernes en el inicio de la octava jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, mientras que Puebla y Querétaro también hicieron travesuras en patio ajeno ante Necaxa y Tijuana, respectivamente.

Los Tuzos del Pachuca dirigidos por Benjamín Mora se pararon en el estadio Azteca y resolvieron el partido en el primer tiempo para llegar a 11 puntos y colocarse en la octava posición.

Los Potros de Hierro del Atlante adiestrados por Miguel Herrera acumularon su quinto juego sin ganar y se estancaron en el decimocuarto lugar con siete unidades.

Salomón Rondón abrió la puerta del triunfo para el Pachuca al minuto 13 con el 1-0 que marcó mediante un tiro libre que fue desviado por la barrera.

El venezolano firmó su octavo gol y se afianzó como líder de artilleros. Dejó en cinco anotaciones a su perseguidor más inmediato, el argentino Lucas Ocampos, del Monterrey.

El brasileño Robert Kenedy se lució al 20' con un disparo de zurda desde la media luna que mandó al ángulo superior izquierdo para el 2-0.

El 3-0 también llegó desde la media distancia con un riflazo del neerlandés Oussama Idrissi. La pelota pegó en el travesaño y picó dentro de la portería al 38'.

- "El Chino" sorprendió al "Loco" -

En el estadio Caliente, el Querétaro del entrenador chileno Esteban "El Chino" González sacó la victoria de 1-0 sobre el Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián "El Loco" Abreu.

Los Gallos Blancos del Querétaro lograron su segunda victoria al hilo, llegaron a 13 puntos y ascendieron al cuarto lugar.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana sufrieron su primera derrota como locales, se quedaron con 13 unidades y bajaron al quinto peldaño.

El Querétaro desplegó un ataque desde la salida de su portero al minuto 30, y el argentino Mateo Coronel se encargó de finalizar la jugada con el 1-0 con una definición dentro del área.

- Puebla esperó hasta el final -

El Puebla se encaminaba a un insípido empate sin goles con el Necaxa en el estadio Victoria, pero se llevó la victoria por 1-0 en tiempo de compensación.

La Franja poblana dirigida por Gerardo Espinoza llegó a 13 puntos y subió al séptimo lugar.

Los Rayos necaxistas del entrenador uruguayo Martín Varini llegaron a seis partidos sin ganar y se quedaron ocho unidades en el decimotercer peldaño.

Al minuto 90'+3, Mathías Tomás atravesó el mediocampo con el balón dominado y consiguió el único gol del partido con un zurdazo a más de 20 metros del arco.

El uruguayo entró de cambio al minuto 61 y firmó su primer gol en el balompié mexicano.