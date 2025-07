Países Bajos y una hazaña ante Francia para superar el trauma de Inglaterra

Países Bajos está condenado a la hazaña el domingo contra Francia si quiere sobrevivir en la primera fase de la Eurocopa femenina, cuatro días después de una dura y "traumática" derrota ante Inglaterra (4-0).

"Es un simple accidente, aunque traumático", reconoció el seleccionador Andries Jonker, reflejo de un equipo lleno de dudas apenas mes y medio después de otra goleada, con el mismo marcador, propinada por Alemania en la Liga de Naciones.

Sin embargo, las Oranje "tienen un equipo de clase mundial", señaló la seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, quien llevó a sus compatriotas a la cima de Europa en 2017 y a la final del Mundial 2019.

"Esta dura derrota es una instantánea en el tiempo. No creo que la diferencia sea tan grande entre Inglaterra y Países Bajos. Jugamos muy bien, Países Bajos menos bien", analizó Wiegman, "convencida" de que las neerlandesas mostrarán un nivel totalmente diferente contra las Bleues.

Será necesario, ya que Jill Roord y sus compañeras deberán imponerse con tres goles de diferencia si Inglaterra cumple con el guion y gana al mismo tiempo (19h00 GMT) contra Gales.

"Aprendimos mucho de este partido contra las inglesas. Deberíamos haber demostrado inteligencia y madurez para limitar el número de goles que encajamos, lo que nos habría permitido estar en una posición más fácil hoy", señaló la centrocampista Jackie Groenen.

- Débiles frente a fuertes -

El cumplido de Wiegman está lejos del nivel real de un equipo que rara vez logra inquietar a las mejores formaciones.

Bajo el mando de Jonker, seleccionador desde 2022, las Oranje se han enfrentado a un país del top 10 mundial en once ocasiones. ¿Número de victorias? Solo una.

Ocurrió hace dos años, en la Liga de Naciones, contra la Inglaterra de Wiegman. No es realmente la estadística de un país líder a nivel mundial.

"¿Qué es el top mundial?", se pregunta Jonker. "Para mí, España es el top absoluto. Luego hay ocho o diez países a los que podemos pertenecer".

El seleccionador recuerda el partido de referencia de sus jugadoras contra Estados Unidos, la primera nación de la clasificación mundial, en diciembre pasado.

A pesar de la derrota (2-1), las neerlandesas ofrecieron "un primer tiempo excepcional" que no ha vuelto a repetirse.

"Ese partido debe reforzarnos en nuestra forma de jugar. Demuestra que somos capaces de competir con las mejores", intenta convencerse Danielle van de Donk, con 170 partidos internacionales.

"Cada jugadora juega en un club de alto nivel", recuerda la joven de 19 años Wieke Kaptein, quien, al igual que la capitana Sherida Spitse, se niega a creer "que el equipo se haya vuelto malo de repente".

El tono no es el mismo en Dominique Janssen, del Manchester United: "jugamos 'no está mal'. Pero 'no está mal', no es suficiente porque las naciones rivales progresan mientras nosotros nos estancamos. Inglaterra, Alemania y Francia están por encima por ahora".