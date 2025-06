Palmeiras gana el duelo brasileño en el arranque de los octavos del Mundial

En un choque brasileño con más tensión que fútbol, Palmeiras venció 1-0 en la prórroga a Botafogo en el pistoletazo de salida de los octavos de final del Mundial de Clubes, que este sábado deparan también el cruce entre Chelsea y Benfica.

El primer boleto a los cuartos se lo quedó Palmeiras al salir airoso de un áspero duelo bajo el sol de Filadelfia (Pensilvania) ante el vigente campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao.

El Verdão fue el que más apretó durante el tiempo reglamentario, pero tuvo que esperar hasta el minuto 100 para perforar el arco albinegro en una gran acción individual de Paulinho.

Acelerando desde la banda derecha, el expunta del Bayer Leverkusen se coló por en medio de dos defensores y despistó al portero John, hasta entonces la figura del partido, con un zurdazo raso al palo contrario.

Con 20 minutos por delante para forzar la tanda de penales, el portugués Renato Paiva ordenó a sus hombres adelantar líneas sobre el césped del estadio Lincoln Financial Field.

Botafogo se vio con superioridad numérica tras la expulsión del paraguayo Gustavo Gómez, que vio una segunda tarjeta amarilla en el 116, pero su ofensiva no tuvo premio y se despidió de un torneo en el que se dio el gusto de vencer en la fase de grupos al París Saint-Germain, monarca europeo.

Palmeiras sí celebró su revancha de los cariocas por la eliminación en octavos de la Copa Libertadores del año pasado y marcó el camino para los otros dos representantes brasileños en los octavos de final.

Flamengo y Fluminense tratarán de seguir sus pasos frente a dos potencias europeas, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán.

- Di María frente al Chelsea de Enzo -

Palmeiras pugnará por las semifinales del Mundial el próximo viernes de nuevo en Filadelfia, en una noche que puede ser aún más especial para su joya Estêvão.

El talentoso extremo, que fue sustituido inesperadamente a los 63 minutos de juego, podría medirse con el Chelsea, su próximo club, siempre que el club londinense supere este sábado al Benfica en Charlotte (20H00 GMT)

Ingleses y portugueses, con un gris papel en sus torneos domésticos, atravesaron turbulencias para alcanzar el boleto pero recuperaron algo de optimismo con sus triunfos en el cierre de la fase de grupos, especialmente el Benfica.

El conjunto lisboeta tumbó al favorito Bayern de Múnich (1-0), desbancándolo del primer lugar del Grupo C, por lo que no se sentirá inferior a los Blues cuando comparezcan en el estadio Bank of America de Charlotte, sede de los Carolina Panthers de la NFL .

Coincidirán sobre el césped tres campeones mundiales argentinos, encabezados por el veterano Ángel Di María, que suma tres goles en su torneo de despedida del Benfica que lo sitúan en lo más alto de la tabla de artilleros.

Di María estará respaldado en la zaga por el experimentado Nicolás Otamendi mientras, del otro lado, Enzo Fernández comandará las operaciones del Chelsea.

Los londinenses se recobraron de su derrota ante el Flamengo goleando el martes 3-0 al Esperance tunecino.

El programa del sábado sirve también de aperitivo para un domingo de grandes emociones. Lionel Messi, al frente del Inter Miami, se reencontrará con el PSG, su anterior equipo, y con Luis Enrique, quien lo dirigió en el Barcelona, mientras el Flamengo perseguirá el gran bombazo del torneo frente al Bayern de Múnich.