Palou se queda sin marca histórica y O'Ward asegura el subcampeonato en IndyCar

Con una audaz remontada en los últimos compases, el danés Christian Rasmussen superó al campeón Álex Palou este domingo en el Milwaukee Mile 250 para lograr su primera victoria en la IndyCar y negarle al español otra página en la historia de la serie.

El piloto mexicano Patricio O'Ward, por su parte, fue quinto y aseguró el subcampeonato, el primero en la principal categoría del automovilismo estadounidense, a falta de una carrera para el cierre de la campaña.

"Ha sido el mejor campeonato que hemos tenido hasta ahora, tanto para mí como para el equipo, y estoy deseando que llegue el próximo fin de semana en Nashville. Vamos a intentar terminar este campeonato con una victoria", afirmó el Pato, de 26 años.

Palou, de 28 años, ya había asegurado su tercer título consecutivo de la IndyCar y el cuarto en cinco temporadas con un tercer puesto en Portland hace dos semanas.

Estaba en busca del récord de diez victorias en una temporada de la IndyCar conseguido por A.J. Foyt en 1964 y Al Unser Sr. en 1970.

El piloto de Chip Ganassi Racing lleva ocho triunfos, incluida las 500 Millas de Indianápolis, pero la conquista de Rasmussen en la penúltima carrera del curso acabó con su sueño.

Rasmussen, de 25 años, fue uno de los varios pilotos que cambiaron a neumáticos nuevos durante una bandera amarilla tardía debido a una lluvia ligera.

El piloto de Ed Carpenter Racing luchó agresivamente desde la sexta posición y superó a Palou, que había optado por no entrar en boxes para cambiar los neumáticos, para ponerse en cabeza a 15 vueltas del final.

Tras adelantar al campeón en la recta principal, el danés se escapó y ganó por 1,9 segundos.

El neozelandés Scott McLaughlin, de Penske, fue tercero y el estadounidense Alexander Rossi, compañero de Rasmussen en Ed Carpenter, cuarto.

Rasmussen, que disputa su segunda temporada completa en la IndyCar, dio a Ed Carpenter Racing su primera victoria en la competición desde que el neerlandés Rinus VeeKay se impuso en el circuito de Indianápolis en mayo de 2021.

Palou es el cuarto piloto en la historia de la Indy en ganar tres títulos consecutivos, después del estadounidense Ted Horn, el francés Sebastien Bourdais y el escocés Dario Franchitti.

Con un total de cuatro coronas, el español ocupa el tercer lugar en la lista histórica de la serie, por detrás del récord de 10 títulos alzados por A.J. Foyt y los seis de neozelandés Scott Dixon.