Palou ve "difícil" repetir el "mágico" 2025 pero confía en tener una temporada victoriosa

El piloto español Álex Palou consideró "difícil" repetir el "mágico" 2025, año en que conquistó su cuarto título de la serie IndyCar, aunque confió este miércoles en protagonizar una temporada con varias victorias.

A sus 28 años, la estrella del equipo Chip Ganassi Racing se ha convertido en una leyenda de la popular competición automovilística estadounidense al sumar 19 triunfos en el certamen y cuatro coronas en las últimas cinco campañas.

"Estoy muy emocionado de volver, quiero ver qué es lo que tenemos para las primeras carreras", dijo Palou a periodistas durante el día de medios de la IndyCar.

"Creo que 2025 fue un año extraño, bueno y mágico de alguna manera, todos entendemos que es difícil llegar a ese nivel, muchas cosas tienen que salir bien para que eso suceda", agregó.

El catalán consideró que ganar "seis carreras" este año no sería "un fracaso", pues está prácticamente convencido de que será "casi" imposible repetir la actuación de 2025, cuando se impuso en ocho válidas.

Con los ocho triunfos del año pasado registró la tercera mejor marca en la historia de la competición.

Además, se coronó campeón con 196 puntos de diferencia sobre el mexicano Pato O'Ward e inició dentro de los seis primeros puestos en 15 de las 17 carreras.

"Ahora sabemos que es posible, eso es lo que debemos perseguir, el número de victorias, y además poder estar en el podio regularmente", comentó Palou.

"Dos meses después de la temporada necesitaba cerrar ese capítulo y empezar a preparar la que viene, todos empezamos de cero, si termino decimoctavo van a escribir sobre eso y no sobre mis ocho triunfos en 2025".

Por otro lado, el corredor español también se refirió al dictamen de una corte de Londres que el 23 de enero le ordenó pagar 12 millones de dólares a la escudería británica McLaren Racing por incumplimiento de contrato.

La sanción fue considerada una suerte de triunfo para Palou, quien se arriesgaba a una multa de 30 millones.

"Desearía poder elaborar como en las otras preguntas, pero es muy temprano", afirmó el catalán. "Prometo que algún día voy a explicar mis pensamientos, pero no creo que este sea el momento".