Panamá acoge por primera vez el Campeonato Panamericano de Pesas 2026

Panamá es sede del Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas 2026, evento que se desarrolla del 27 al 30 de abril en el Centro de Entrenamiento Tierra de Campeones Atheyna Bylon, reuniendo a los principales exponentes de la halterofilia del continente.

La competencia, que se realiza por primera vez en el país, forma parte del calendario deportivo internacional y consolida a Panamá como anfitrión de eventos de alto nivel, tras la reciente realización de los Juegos Suramericanos de la Juventud.

Durante cuatro días, más de 180 atletas de al menos 20 países participan en el torneo, entre ellos delegaciones de Estados Unidos, Colombia, México, Brasil, Argentina y República Dominicana, en jornadas marcadas por levantamientos de alta exigencia y disputa de medallas.

El equipo nacional compite con una delegación de 10 atletas: Massiel Fernández, Gabriela Ruiz, Juan Miguel Martínez, Ronnier Martínez, Jorge Luis Medina, Mariadni Batista, Kelly Aparicio, Beatriz Oduber, Fabiola González y Ángel Agrazal, quienes representan al país en distintas categorías de peso.

La ceremonia de inauguración se realizó el lunes 27 de abril, en un acto que combinó presentaciones culturales panameñas con la participación de autoridades y delegaciones internacionales, marcando el inicio oficial del campeonato.