Panamá anuncia su selección para la Serie del Caribe Kids en Nayarit

Panamá anunció su nómina oficial de 18 peloteritos que representarán al país en la III Serie del Caribe Kids, certamen infantil de la categoría de 11 y 12 años que se disputará del 10 al 16 de agosto de 2026 en Nayarit, México.

La base del conjunto panameño está integrada por jugadores de la organización Federales de Chiriquí, la cual aseguró el cupo nacional tras proclamarse campeona del torneo Probeis Kids 2026, celebrado entre el 30 de mayo y el 6 de junio.

Los convocados son: Cristian Cedeño, Luis Urriola, Allams Rodríguez, Armando Stanziola, Lucas Gutiérrez, Gabriel Ledezma, Edgar Batista, Nelson Robledo, Kendricks Salinas, Carlos Pérez, Eynar De León, Thiago Serracín, Javier Kennedy, Alex Valdés, Noah Araúz, Feliz García, Miguel Samaniego y Miguel Moreno.

Bajo la dirección del mánager Eddie Serrano, la delegación istmeña buscará superar sus actuaciones anteriores en este torneo caribeño, donde ya acumula dos participaciones consecutivas con presencia en instancias finales. Los entrenamientos iniciarán mañana lunes, 3 de agosto, en el estadio Rod Carew.

Tras obtener el cuarto lugar en la edición inaugural de 2024 celebrada en Panamá y alcanzar las semifinales en 2025 en La Guaira, Venezuela, la selección panameña viaja a Nayarit con el objetivo de consolidar su crecimiento y disputar por primera vez el título internacional.