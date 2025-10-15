Panamá arranca con el pie derecho en el II Torneo Conteca de Tenis

Los tenistas panameños comenzaron con el pie derecho su participación en el II Torneo Conteca de Tenis, al vencer a las delegaciones de Nicaragua y Costa Rica.

En una primera fecha, el equipo uno de Panamá se impuso en la rama femenina de la categoría de 12 años al ganar los tres partidos individuales frente a Costa Rica.

María Celeste Núñez abrió la jornada con un sólido 6-0, 6-0 sobre la tica Victoria Zingone. Luego, Mariana Zerr derrotó a Indiana Montero por 5-4, 4-2, mientras que Melisa Huet cerró con autoridad al superar 4-0, 4-1 a Celeste Rocero.

En la categoría masculina de 12 años, Joaquín Girod, raqueta número uno de Panamá, se impuso por 4-1, 4-2 al nicaragüense Max Martínez. Carlos Samudio venció sin complicaciones a Jaime Fillol por 4-0, 4-0, y Andrés Arias selló la barrida panameña con triunfo de 4-1, 4-2 sobre Mateo Ho.

La división de 14 años también dejó actuaciones destacadas. El costarricense Fabián Pozuelo, segunda raqueta de su país, avanzó tras superar al guatemalteco [nombre pendiente] por un categórico 6-0, 6-0.

Por Panamá, Juan Pablo Rodríguez debutó con victoria 6-3, 6-3 ante el nicaragüense Jaime Ávila, y César Hernández se impuso con claridad 6-0, 6-0 al hondureño Sebastián Cardona.

En la rama femenina, Belén Ortiz (Costa Rica) derrotó 6-0, 6-0 a la panameña Ariadna Wever, mientras que la hondureña Camila Noé se impuso 6-2, 6-4 a Alicia Jerome, de Panamá. La istmeña Esther Altaleff cerró con una importante victoria 6-1, 6-4 sobre la hondureña Begoña Alloza.

El certamen reúne a las mejores raquetas juveniles de la región en las categorías U10, U12 y U14, con participación de Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El torneo continuará este jueves con su segunda jornada, en la que los jóvenes buscarán seguir avanzando hacia el título del circuito Conteca 2025, en las canchas del complejo Fred Maduro de Los Llanos de Curundú y en el Club de Golf de Panamá.

Panamá es sede de la segunda parada del calendario regional, cuya primera etapa se celebró en agosto pasado en Guatemala. El país campeón del Conteca 2025 se definirá precisamente en tierras panameñas.