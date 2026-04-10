Panamá arrasa en los Centroamericanos

Redacción | En el Campeonato Centroamericano de Ruta 2026 el chiricano Franklin Archibold se coronó campeón en la categoría Contrarreloj Élite Individual Masculina (CRI), al detener el cronómetro en 40:28, logrando su 4to título en esta modalidad. Los también panameños Roberto González, medalla de plata (41:07), y Carlos Samudio (41:19), bronce, completaron el podio nacional en esta prueba del evento que se celebra en Guanacaste, Costa Rica, del 9 al 12 de abril. Hoy será el turno de las categorías Junior, tanto femenina como masculina, con un trayecto de 120 kilómetros que iniciará en el Parque de Cañas, pasará por Liberia y concluirá en el Parque de Tilarán. Luego el sábado, le toca a la élite femenina y la categoría Sub-23 masculina, y el domingo, la jornada final con la prueba élite masculina. El evento es clave para la región pues otorga plazas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.