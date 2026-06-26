Panamá, cerca de los 12 mejores del área

Redacción | Con el inicio de la tercera ventana de las eliminatorias americanas para la Copa mundial de baloncesto 2027 de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), el organismo realizó una evaluación de la situación de los 16 equipos participantes de cara a los partidos programados del 2 al 6 de julio.

En esta Tercera ventana, que consta de dos partidos para cada quinteto, se determinarán a los 12 equipos que avanzarán a la segunda ronda de las eliminatorias. En su llamado ‘Power Rankings’, FIBA coloca a Panamá fuera de los 12 mejores, ubicándolo en el puesto 13.

Destacando los partidos en casa, en la Arena Roberto Durán; primero ante Cuba, el jueves 2 de julio, a las 8:40 p.m., luego ante Argentina, el domingo 5 de julio, a las 7:10 p.m. según FIBA, “el partido contra Cuba será crucial en la lucha por avanzar a la siguiente ronda antes de que Panamá reciba a Argentina”.

También señala que “desafortunadamente, Jhivvan Jackson se perderá esta ventana de oportunidades por lesión, pero el regreso de [Iverson] Molinar debería compensar esa baja”.