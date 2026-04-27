$!Panamá cierra Suramericanos de la Juventud con 29 medallas

Con una ceremonia realizada en la Arena Roberto Durán, este fin de semana clausuraron los Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 celebrados por primera vez en suelo panameño.

La delegación anfitriona terminó su participación con un total de 29 medallas. En la última jornada de competencias, Panamá sumó preseas en deportes de combate.

En taekwondo, Saúl García se colgó el bronce en la modalidad Kyorugui +73kg. En karate, Manuel Morales también obtuvo bronce en kata tras vencer al colombiano Gonzalo González y al venezolano Enzo Quintana en fase de grupos.

Durante el desarrollo de los juegos se realizaron torneos de exhibición de ajedrez, donde los panameños se llevaron medallas de oro, plata y bronce. La organización aclaró que el ajedrez no formó parte del programa oficial de competencia, por lo que sus resultados no sumaron al medallero general.