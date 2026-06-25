Panamá completa su último entrenamiento en su campamento base y se alista para viajar a Nueva Jersey

La Selección Mayor de Panamá realizó este jueves su último entrenamiento en su campamento base de New Tecumseth y ya está listo para partir rumbo al estado de Nueva Jersey, donde disputará su tercer y último compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen trabajaron en la cancha #1 de su búnker, en lo que fue una sesión ligera, con todo el grupo en cancha, enfocada en ultimar detalles para el encuentro frente a Inglaterra, correspondiente a la tercera fecha del Grupo L.

Tras concluir su preparación en territorio canadiense, la delegación nacional tiene previsto viajar esta misma tarde en un vuelo chárter de FIFA con destino a Nueva Jersey, sede del compromiso que marcará el cierre de su participación en la cita mundialista.

Panamá se despedirá del torneo este sábado 27 de junio cuando enfrente a Inglaterra a las 4:00 p.m. hora de Panamá en el Estadio de Nueva Jersey, en un desafío ante uno de los favoritos del certamen.

Córdoba: “Vamos a darlo todo por Panamá”

Antes del entrenamiento, el defensor José Córdoba atendió a los medios de comunicación y destacó la determinación del grupo de concluir el Mundial dejando una imagen positiva y competitiva.

“Vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez, sabiendo que jugaremos ante un gran rival, entonces nos quedamos con muchas cosas positivas de lo que hicimos, de cómo el equipo respondió a cada partido, entonces eso nos da la motivación hoy también de terminar el Mundial contra Inglaterra”, expresó el defensor.

Sobre el objetivo del equipo para este último compromiso, Córdoba señaló que la intención es volver a demostrar el crecimiento que ha tenido la Selección de Panamá en esta competición ante grandes rivales.

“Demostrarles que somos una gran selección, mostrar la calidad de jugador que tenemos, el grupo lo fuerte que está y dar una buena imagen, mostrarle al mundo que Panamá tiene buenos jugadores y que sabemos competir”.

Un partido especial

El encuentro tendrá un significado especial para Córdoba, quien actualmente milita en el Norwich City de la segunda división del fútbol inglés y tendrá la oportunidad de enfrentarse a varios de los futbolistas más reconocidos de ese país.

“Significa mucho para mí estar en el fútbol inglés y poder representar a mi nación. Jugar contra ellos, contra jugadores con mucha calidad. Y también, para el equipo va a ser fundamental terminar con un buen partido, competirles, hacer un partido digno”.

El defensor también resaltó el esfuerzo realizado por el equipo durante la competición y la importancia de regalarle una alegría a la afición panameña.

“En realidad hicimos dos grandes partidos y se notó mucho, y ya nos toca darle esa alegría, entonces vamos a darlo todo por Panamá”.

Aprendizajes de una experiencia mundialista

Al ser consultado sobre las enseñanzas que le deja esta experiencia mundialista, Córdoba valoró el crecimiento que representa competir al más alto nivel.

“Es increíble como el fútbol te da muchísimo en pocos partidos. Pero me llevo muchísimas cosas buenas porque jugar a este nivel, ver la diferencia de partidos, de jugadores. Y me llevo muchas cosas positivas porque jugar a este nivel te da la sensación de que puedes llegar al siguiente nivel que tiene el fútbol y para mí es fundamental hoy en día en mi carrera”.

Córdoba, de 25 años de edad, ha disputado todos los minutos en lo que va del Mundial, donde ha realizado dos muy buenos partidos en su posición como defensor central.

El jugador formado en la cantera del Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera contabiliza un total de 20 kilómetros recorridos en ambos partidos, y lidera el equipo en un total de pases completados con un total de 143 en lo que va del torneo con un precisión del 92% en sus pases.

Agradecimiento a la afición

Por último, el defensor dedicó unas palabras a los miles de panameños que han acompañado a la selección durante su recorrido por Canadá.

“Quiero felicitar a la fanaticada panameña porque vimos la cantidad de personas que fueron a los partidos y eso nos hizo sentir muy feliz. Ver nuestra linda bandera por las calles de Toronto, y que sigan apoyándonos, que estamos pendientes con ellos y decirles que siempre vamos a darlo todo, cada vez que vistamos la camiseta de Panamá”.

Con la motivación de cerrar su participación con una actuación memorable, Panamá pone rumbo a Nueva Jersey para afrontar su último reto en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y seguir dejando en alto el nombre del país en la máxima cita del fútbol mundial.

Itinerario

Se espera que el equipo este aterrizando esta tarde en el Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey, a eso de las 6:00 p.m. hora local.

Para mañana, el equipo tiene agendado entrenar en las instalaciones del club New York Red Bulls, a eso de las 9:30 a.m. hora local, en lo que será su último entrenamiento en la Copa Mundial 2026.