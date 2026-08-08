Panamá, en camino al sueño mundialista de Flag Football

Las selecciones mayores de Flag Football (masculina y femenina) de Panamá partieron en la noche del viernes 7 de agosto rumbo a Alemania para disputar el Campeonato Mundial de Flag Football IFAF 2026.

“Es un viaje de día y medio a Düsseldorf, Alemania, vamos a estar llegando allí el 9 de agosto. Ya para el día 10 arrancamos la aclimatación, tenemos prácticas, con unos juegos de preparación, previo a arrancar el 13 con todo”, señaló el presidente de la Asociación de Football Americano de Panamá (AFFP), Luis Navas.

“Tenemos una escala en Turquía bastante larga, nos quedamos un día entero. Lo que nos permitirá compartir, relajarnos antes de concentrarnos en el torneo”, añadió

Ambos conjuntos lograron su pase a esta cita mundialista en septiembre pasado, al participar en el Campeonato Continental de Américanas, que tuvo como sede la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé.

Este mundial, que reunirá a las 32 mejores selecciones del mundo (16 femeninas y 16 masculinas), en Düsseldorf del 13 al 16 de agosto, toma suma importancia al ser el primero en otorgar dos cupos de clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, en Estados Unidos.

El equipo masculino lo componen: César Aguilera, Dennis Allen, Jorge Ávila, Carlos De La Rosa, Jayson Jaén, Juan Diego Julio, José Mexil, Félix Olivares, Hugo Prepville, Gaspar Ramos, Adrian Roux y Jorge Vásquez. Mientras que los reservas serán: Ezequiel Belgrave, Jesús Guerrero y José Murillo.

El cuerpo técnico está integrado por Iván Orozco, Lucas Zarak y José Grimaldo.

Los varones están en el Grupo D junto a Italia, Francia y Gran Bretaña.

En la rama femenina, la selección, ubicada en el Grupo D junto a Canadá, Japón y Brasil, está integrada por María Baloy, Ana Vincensini, Shanira Brown, Clarisse Castillo, Orlanda Castro, Ana Paula De León, Leslie Del Cid, Denise Guerra, Karla Holder, Angelina Jurado, Carolina Ojo y Alejandra Sucre. Tatiana Dos Santos, Melanie Ponce y Raquel Bern serán las reservas.

El cuerpo técnico: Eric Espino, Alberto Levy y Gerardo Valderrama.

Calendario de partidos

Los encuentros se disputarán en el Düsseldorf Flag Football Complex, ubicado en el distrito de Garath.

La selección femenina debutará en el certamen el 13 de agosto con una doble jornada frente a Canadá (1:00 a.m., hora de Panamá) y Japón (7:00 a.m., hora de Panamá).

Luego, cerrará la fase de grupos el 14 de agosto ante Brasil, en un choque programado para las 2:00 a.m. (hora de Panamá).

En tanto, los varones se miden primero a Francia (6:00 a.m., hora de Panamá) y posteriormente a Italia (12:15 p.m., hora de Panamá), el día 13 de agosto.

Cierran la fase de grupos el 14 de agosto, ante Gran Bretaña, desde las 6:00 a.m. (hora de Panamá).