Panamá enfrentará a India en su primer amistoso en septiembre

La Selección Mayor Masculina de Panamá se medirá a su similar de India el próximo 26 de septiembre en un duelo amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre-octubre, según informó la Federación Panameña de Fútbol.

Este choque en territorio indio marcará el inicio de una gira de tres partidos internacionales para el combinado nacional, luego de su reciente participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los apodados Tigres Azules se preparan para recibir también al seleccionado de Brasil el 3 de octubre en la ciudad de Calcuta.

En la última actualización del ranking FIFA, el cuadro asiático se ubica en el puesto 138, mientras que Panamá ocupa la casilla 44.

Posterior al compromiso en India, cuya sede aún está por definir, la delegación panameña se trasladará a Japón para disputar un cuadrangular internacional que contempla dos choques más.

La escuadra canalera jugará el jueves 1 de octubre ante Nueva Zelanda en el Estadio Internacional de Yokohama, en Kanagawa; entretanto, en la otra llave semifinal se enfrentarán Japón y Ecuador.

Los ganadores disputarán el título el lunes 5 de octubre, mientras que los derrotados definirán el tercer lugar el mismo día. Ambos duelos tendrán como escenario el Estadio Nacional de Tokio.

Tras concluir esta doble ventana internacional, el equipo panameño buscará su boleto a la Copa Oro 2027 y al Final Four cuando dispute, en noviembre, la serie de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027.

Panamá está entre las cuatro selecciones preclasificadas junto a México, Estados Unidos, Canadá. El onceno panameño disputará sus partidos el 12 y 15 de noviembre frente al mejor líder de grupo de la Liga A.