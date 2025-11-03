Panamá espera sumar victorias en la segunda vuelta del Panamericano U10 de béisbol

La selección nacional U10 de béisbol de Panamá cayó este lunes 3 de noviembre por tercer juego corrido, esta vez ante Venezuela Azul en el Torneo Panamericano de Béisbol que se juega en la ciudad de Mérida, Venezuela.El equipo de Venezuela Azul ganó 1-0 y dejó a los panameños sin triunfo en tres salidas hasta el momento.Hoy, los panameños vuelven a chocar ante la novena de Brasil, con la que perdió en la primera jornada del torneo, 1-0, el pasado 1 de noviembre. Este Campeonato Internacional de la categoría U10 se extiende hasta el 7 de noviembre y todos sus partidos se disputan en el el estadio Libertador. El mismo tiene un formato de juegos ida y vuelta con los cuatro equipos participantes: Venezuela (Blanco), Venezuela (Azul), Brasil y Panamá, durante su primera fase. Los dos mejores equipos avanzan a la final del certamen y jugarán por el trofeo y la de medalla oro; mientras los otros dos, van por la de bronce, en la llamada Ronda de Medallas, que se celebra el 7 de noviembre.