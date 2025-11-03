Panamá espera sumar victorias en la segunda vuelta del Panamericano U10 de béisbol

La selección nacional U10 de béisbol de Panamá cayó este lunes 3 de noviembre por tercer juego corrido, esta vez ante Venezuela Azul en el Torneo Panamericano de Béisbol que se juega en la ciudad de Mérida, Venezuela.

El equipo de Venezuela Azul ganó 1-0 y dejó a los panameños sin triunfo en tres salidas hasta el momento.

Hoy, los panameños vuelven a chocar ante la novena de Brasil, con la que perdió en la primera jornada del torneo, 1-0, el pasado 1 de noviembre.

Este Campeonato Internacional de la categoría U10 se extiende hasta el 7 de noviembre y todos sus partidos se disputan en el el estadio Libertador. El mismo tiene un formato de juegos ida y vuelta con los cuatro equipos participantes: Venezuela (Blanco), Venezuela (Azul), Brasil y Panamá, durante su primera fase.

Los dos mejores equipos avanzan a la final del certamen y jugarán por el trofeo y la de medalla oro; mientras los otros dos, van por la de bronce, en la llamada Ronda de Medallas, que se celebra el 7 de noviembre.