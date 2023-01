Panamá listo para gran evento de golf

La Asociación de Golf de Panamá (Apagolf) ratificó a Omar Tejeira, Miguel Ordóñez, Jean Paul Ducruet, Raúl Carbonell y Diego Álvarez como los representantes de Panamá para el Latin America Amateur Championship (LAAC), que se jugará del 12 al 15 de enero, en Grand Reserve Golf Club en Rio Grande, Puerto Rico.

Estos golfistas gracias a sus resultados en el APAGOLF TOUR de temporada 2022 y su posicionamiento en el World Amateur Golf Rankings lograron su clasificación al torneo que reúne a 108 participantes de 28 países y territorios.

El LAAC, principal torneo amateur de golf en Latinoamérica, que otorga un cupo para jugar el Masters Golf Tournament (6 al 9 de abril, en Augusta National Golf Club, Georgia, EEUU), una invitación para jugar The 151st Open en Royal Liverpool de 2023, entre otros reconocimientos. LAAC es un torneo de golf fundado por el Masters Tournament, The R&A (El Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) y la United States Golf Association (USGA), y fue creado con el objetivo de desarrollar el golf amateur en toda la región, específicamente en América del Sur, América Central, México y el Caribe.