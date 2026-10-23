Panamá logra doble triunfo y acaricia la Súper Ronda del Premundial U18

La selección de béisbol de Panamá consiguió dos victorias este viernes en el Campeonato Premundial U18, al vencer a Canadá 4 carreras por 1 y a Puerto Rico 4 por 2, para mejorar su marca a dos triunfos y una derrota y acercarse a la Súper Ronda del torneo clasificatorio al Mundial de China 2027.

En el segundo encuentro de la doble jornada, el derecho César Berrío lideró el triunfo panameño ante Puerto Rico con una sólida actuación desde el montículo. Trabajó 4.2 entradas, permitió apenas dos imparables, no concedió carreras ni boletos y ponchó a cuatro bateadores para acreditarse la victoria.

A la ofensiva, Danel Long conectó dos imparables en tres turnos, mientras Caleb Rivera bateó de 1-1 y remolcó dos carreras. Winston Alonso también destacó al terminar de 4-2, con una carrera impulsada.

Previamente, Panamá había superado a Canadá por 4-1, apoyado en la labor del zurdo Yeremi de León, quien lanzó cinco entradas, permitió una carrera sucia, concedió dos boletos y ponchó a seis rivales.

Danel Long bateó de 2-1 y produjo dos carreras, mientras Renso Tenas conectó de 2-1 y Edward Delgado terminó de 3-2, también con dos carreras remolcadas. Joel Richards lanzó las últimas dos entradas, permitió tres imparables, no toleró carreras, concedió un boleto y ponchó a dos bateadores para acreditarse el salvamento.

Panamá volverá al terreno este sábado para enfrentar a Canadá a las 2:00 p.m., hora de Panamá, en busca de otro resultado favorable en el Premundial U18.