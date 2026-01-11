Panamá Oeste se mantiene en la cima del Béisbol Juvenil 2026 tras siete jornadas

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, continúa su desarrollo este domingo 11 de enero, luego de completarse la séptima fecha del calendario regular, en la cual el equipo de Panamá Oeste se mantiene invicto y lidera la tabla general entre los 12 equipos.<b>Resultados del sábado 10 de enero – Béisbol Juvenil 2026</b>Bocas del Toro 2 vs Darién 12 Panamá Metro 4 vs Herrera 5Chiriquí 4 vs Panamá Este 5 Los Santos 1 vs Panamá Oeste 11Chiriquí Occidente 1 vs Colón 0Coclé 10 vs Veraguas 2<b>Tabla de posiciones</b>Panamá Oeste 7 - 0Coclé 5-2Panamá Este 5-2Chiriquí Occidente 5-2Chiriquí 4-2Panamá Metro 3-4Darién 3-4Bocas del Toro 3-4Herrera 2-4Los Santos 2-5Veraguas 1-6Colón 1-6<b>Partidos para hoy domingo 11 de enero – sexta jornada</b> 7: 00 p.m. Bocas del Toro vs Colón, estadio Justino Salinas5:00 pm, Chiriquí vs Darién, Metetí7:00 pm, Veraguas vs Panamá Metro, Juan Demóstenes Arosemena7:00 pm Herrera vs Panamá Oeste, estadio Mariano Rivera7:00 pm Occidente vs Panamá Este, José De La Luz Thompson7:00 pm Los Santos vs Coclé, estadio Remón Cantera.