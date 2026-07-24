Panamá se baja de la carrera por sede de Panamericanos Jr.

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El pasado viernes 17 de julio, durante una asamblea general Extraordinaria del COP, la presidenta del organismo, Damaris Young, hizo una presentación a los representantes de las federaciones deportivas de Panamá sobre la propuesta local para albergar los III Juegos Panamericanos Junior 2029. Afirmó que la experiencia obtenida en la organización de los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2026, en abril pasado, era el catalizador principal para intentar ganar la sede de los Panamericanos Junior.