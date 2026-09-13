Panamá se corona campeón de los Juegos CODICADER Honduras 2026

La delegación panameña hizo historia en el deporte estudiantil centroamericano al conquistar el primer lugar del medallero general de los Juegos CODICADER Honduras 2026.

Panamá se consagró campeón absoluto de la competencia tras cerrar su participación con un total de 182 medallas, producto de 72 de oro, 46 de plata y 64 de bronce.

Con esta actuación, la delegación nacional logró superar a El Salvador en la recta final de los juegos y quedarse con el primer puesto del medallero general.

La delegación, encabezada por Jhony Mosquera, consiguió así una histórica coronación para Panamá, al finalizar en lo más alto de la clasificación general y demostrar el talento de sus jóvenes atletas.

De esta manera, Panamá cierra su participación en los Juegos CODICADER Honduras 2026 como campeón del deporte estudiantil centroamericano.