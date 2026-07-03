$!Panamá se enfrenta a Argentina en baloncesto

Este domingo, la Selección Nacional Mayor de Baloncesto de Panamá recibirá al combinado de Argentina en el partido que cierra la Ventana 3 de la primera ronda de los clasificatorios a la Copa del Mundo de Baloncesto 2027.

El encuentro se desarrollará en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, informó la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA). Los boletos para este evento están a la venta en www.panatickets.com desde B/. 8.00 (no incluyen cargos), y los menores de 14 años entrarán gratis a la sección general si asisten con la camiseta de una academia o de algún equipo de baloncesto. Para obtener el descuento de jubilado, el interesado debe presentarse en el punto de venta ubicado en el Centro Comercial Multiplaza, detalló el equipo organizador.

La edición mundialista de 2027 se llevará a cabo en Catar y contará con 32 naciones. Este torneo también clasificará a los equipos directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, o bien a través de cuatro Torneos de Clasificación Olímpica FIBA.

Un total de 80 equipos nacionales de las cuatro regiones de la FIBA participarán en estos clasificatorios: África (16 equipos), América (16 equipos), Asia y Oceanía (16 equipos) y Europa (32 equipos).

Los 16 equipos de América que compiten en esta Ventana 3 son: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

Entre estos 16 conjuntos se encuentran los 12 que disputaron el FIBA AmeriCup 2025. Por su parte, Chile, Cuba, Jamaica y México avanzaron desde los Pre-Clasificatorios de las Américas.

Panamá se encuentra ubicado en el Grupo D junto a Argentina, Uruguay y Cuba. Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda.

Se disputarán dos partidos por ventana en modalidad de ida y vuelta a lo largo de seis ventanas (excepto en África, donde se jugará un torneo para definir la clasificación). Cada ventana tendrá una duración de nueve días, comenzando un lunes y terminando el martes de la semana siguiente.