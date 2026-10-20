Panamá Sub-15 define sus 14 jugadores para el Mundial de FIFA en Azerbaiyán

El entrenador de la Selección Masculina Sub-15 de Panamá, César Aguilar, definió la lista de 14 jugadores que afrontarán la primera edición de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, a celebrarse en Bakú, Azerbaiyán, del 24 al 30 de octubre.

Según el comunicado, el torneo se jugará en una nueva modalidad de 8 contra 8, con dos tiempos de 20 minutos cada uno, para maximizar el desarrollo y la participación de los futbolistas. Se prevé la presencia de más de 100 equipos, concentrados durante la primera fase en el Complejo de Competición Hovsan de Bakú, donde se disputarán alrededor de mil partidos en seis jornadas.

El sorteo ubicó a Panamá en el Grupo Z junto a las selecciones de Chad, Kenia, Malta, Níger y Macedonia del Norte. El debut del equipo panameño será el próximo sábado 24 de octubre frente a Macedonia del Norte, mientras que la inauguración y los partidos decisivos, incluida la final del 30 de octubre, se jugarán en el emblemático Crystal Hall de la capital azerbaiyana.

El plantel, comandado por Aguilar, se entrena en las instalaciones del Mañanitas Country Club, en la vía Tocumen, y viajará mañana, miércoles 21 de octubre, en horas de la noche rumbo a Azerbaiyán.

La convocatoria está compuesta por los porteros Aldo Naranjo (Tauro FC) y Yandel Bodkin (Bocas FC); los defensas Jeliel Núñez (Academia Costa del Este), Ángel Padilla (Tauro FC), Islan Duncan (Águilas de la U), Patrick Murillo (CA Independiente) y Joseph Rivas (Umecit FC); los volantes Edgar Chavarría (Umecit FC), Gustavo Ávila (Academia Costa del Este), Jonathan Vega (Unión Coclé), Josué Mena (Alianza FC) y José González (CA Independiente); y los delanteros Jacop Linares (CD Plaza Amador) y Ronaldo Jiménez (CD Universitario).