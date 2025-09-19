Panamá sube al octavo lugar en el Ranking Mundial de Béisbol de la WBSC

Panamá escaló una posición en el Ranking Mundial de Béisbol de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), pasando del noveno al octavo lugar en la clasificación global.

Conforme a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) este avance se debe al destacado desempeño de la selección panameña en el Campeonato Mundial Sub-18 celebrado recientemente en Okinawa, Japón, donde el equipo logró una meritoria sexta posición entre 12 naciones participantes.

Gracias a este resultado, Panamá sumó puntos clave que le permiten alcanzar un total de 2,899 unidades en el ranking mundial.

Así quedó el Top 10 del Ranking Mundial WBSC:

Japón – 6,646 pts

Taiwán – 5,086 pts

Estados Unidos – 4,283 pts

Corea del Sur – 4,169 pts

Venezuela – 3,612 pts

México – 3,605 pts

Puerto Rico – 3,417 pts

Panamá – 2,899 pts

Cuba – 2,716 pts

Países Bajos (Holanda) – 2,673 pts