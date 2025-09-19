Panamá sube al octavo lugar en el Ranking Mundial de Béisbol de la WBSC

Panamá escaló una posición en el Ranking Mundial de Béisbol de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC), pasando del noveno al octavo lugar en la clasificación global. Conforme a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) este avance se debe al destacado desempeño de la selección panameña en el Campeonato Mundial Sub-18 celebrado recientemente en Okinawa, Japón, donde el equipo logró una meritoria sexta posición entre 12 naciones participantes. Gracias a este resultado, Panamá sumó puntos clave que le permiten alcanzar un total de 2,899 unidades en el ranking mundial. Así quedó el Top 10 del Ranking Mundial WBSC: Japón – 6,646 pts Taiwán – 5,086 pts Estados Unidos – 4,283 pts Corea del Sur – 4,169 pts Venezuela – 3,612 pts México – 3,605 pts Puerto Rico – 3,417 pts Panamá – 2,899 pts Cuba – 2,716 pts Países Bajos (Holanda) – 2,673 pts