Panamá sufre revés en Premundial U18

REDACCIÓN | “No queríamos ni lo esperábamos”. Así reaccionó el mánager de Panamá, Rodrigo Merón, tras finalizar ayer el partido donde sus dirigidos cayeron 2-1 ante Puerto Rico, en la fecha inagural del Premundial de Béisbol U18, que se juega en República Dominicana.

El encuentro se celebró en el Field 2 del Complejo IPL de La comunidad de El Toro, en Boca Chica. Dustin Pitti, quien ingresó en labor de relevo durante el séptimo episodio, cargo con la pérdida. “Triste por la derrota, pero jugamos bien, muy bien. Hay que levantar la cabeza.

El abridor [hoy] será Yeremy De León y esperemos que todo camine bien”, indicó Merón. El equipo U18 de Panamá, encuadrado en el Grupo C, disputará hoy una doble jornada de juegos, cuando se enfrente primero a Canadá a las 11:00 a.m. (hora en Panamá).

Posteriormente, la revencha ante Puerto Rico, a las 2:00 p.m. Este torneo, donde compiten 11 selecciones nacionales, reparte 4 cupos al Mundial 2027 de China.