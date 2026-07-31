Panamá U-20 se juega su chance para seguir ‘vivo’ en Premundial

La Selección Sub-20 masculina de fútbol de Panamá se juega su clasificación a los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026, que se celebra en México.

Este sábado 1 agosto, la ‘Rojita’ disputará un partido decisivo frente a Honduras, por la tercera jornada del Grupo C del torneo, en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla, México, desde las 8:00 p.m. (hora de Panamá)

El elenco panameño se entrenó este viernes con miras a ese encuentro y ultimó detalles para ir a buscar la victoria.

Los dirigidos por el entrenador Mike Stump trabajaron durante la mañana en la cancha de práctica ubicada a un costado del escenario del partido, afinando aspectos tácticos y repasando diferentes situaciones de juego de cara al encuentro que definirá el futuro de ambas selecciones en el torneo.

La tabla de posiciones tiene a Canadá y Jamaica compartiendo el liderato del Grupo C con cuatro puntos, aunque los canadienses ocupan el primer lugar por mejor diferencia de goles. Más abajo aparecen Honduras y Panamá, ambos con un punto, por lo que el ganador del duelo centroamericano avanzará a la siguiente ronda.

Para Panamá, una victoria significaría mantenerse en carrera por uno de los cuatro boletos de CONCACAF a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA y seguir alimentando el sueño de clasificar por octava ocasión a una cita mundialista de la categoría.

Al finalizar la práctica, los jugadores Moisés Richards y Anthony Ramos coincidieron en señalar la importancia del compromiso, al que calificaron como una verdadera final.

“Es una final contra Honduras, no hay margen de error para el día de mañana”, expresó Richards.

El mediocampista destacó el trabajo realizado por el cuerpo técnico para preparar el compromiso.

“Ya hemos visto muchos videos, hemos visto lo que tenemos que corregir. Sabemos lo que nos jugamos, estamos a la espera de la victoria, que es lo único que nos vale para poder clasificar a la siguiente ronda y seguir luchando por clasificar al Mundial, que es lo que queremos”, indicó.