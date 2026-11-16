El equipo nacional U12 de béisbol de Panamá quedó oficialmente listo para competir en el Premundial U12 a jugarse entre el 20 y el 27 de noviembre próximo en la República Dominicana, donde se clasifican los cuatro mejores al Mundial de Taiwán 2027.

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) entregó formalmente el pabellón nacional al capitán del equipo, Kendrick Salinas, y también hizo entrega de la indumentaria oficial que utilizarán los miembros de la selección nacional, en la próxima competencia, en una ceremonia celebrada este 16 de noviembre en el Auditorio del Estadio Mariano Rivera, en La Chorrera.

“Es una gran responsabilidad para estos niños de 12 años representar al país, hacen un gran esfuerzo y sacrificio, entrenan fuerte para llevar en alto el nombre de su país, agradecemos a sus técnicos y a sus padres, por también darles todo su apoyo”, dijo el Gerente Administrativo de la FEDEBEIS, Esteban Carrasco.

Panamá debuta el 20 de este mes ante Puerto Rico en un partido de alto voltaje que se jugará en la zona de Guerra, República Dominicana, donde están ubicadas las instalaciones de la IPL. El torneo premundial tiene la participación de 12 selecciones nacionales.