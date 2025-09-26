Panamá va con todo al Mundial Sub-20 de fútbol

Redacción | Panamá aterriza en el Mundial Sub-20 de fútbol masculino Chile 2025 buscando dar la sorpresa a sus rivales.

El equipo Sub-20 que dirige Jorge Dely Valdés, jugará la fase de grupos, dentro de la llave B, en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, primero ante Paraguay, el 27 de septiembre (6 pm, hora en Panamá).

Luego disputará el 30 de septiembre, su segundo duelo frente a la Sub-20 de Ucrania, y cierran la ronda de grupos, el 3 de octubre, frente a Corea del Sur.

Estos dos últimos partidos programados para las 3 pm. Sin Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Désiré Doué o algún otro de los juveniles más cotizados del planeta, arranca este Mundial Sub-20, que ha sido vitrina del nacimiento de sus futuros ídolos.

Todavía está fresco el recuerdo de un Lionel Messi o un Paul Pogba, o un Luis Suárez, disputando un Sub-20 camino a la gloria.

Aunque en esta ocasión ningún futbolista de la lista de los 100 juveniles más caros del planeta, publicada por el sitio especializado Transfermarkt, estará en el torneo que tendrá lugar entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en tierra chilena.

Como tampoco estará Uruguay, el actual campeón, que no podrá defender la corona tras no clasificarse en el Campeonato Sudamericano de 2025.