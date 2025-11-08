Pandeportes informa el aplazamiento de la Copa América de Béisbol 2025 en Panamá

Pandeportes informó que la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) Américas ha decidido posponer la realización de la Copa América de Béisbol, que estaba programada para llevarse a cabo en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025.

La entidad detallo en un comunicado que esta medida se debe a desacuerdos contractuales entre la WBSC y la empresa internacional promotora del evento, lo que impide cumplir con los tiempos establecidos para su ejecución.

El organismo aclaró que Panamá no era el organizador del evento. La responsabilidad del país anfitrión recaía en garantizar los escenarios deportivos y la logística de los servicios públicos, tales como seguridad, tránsito, paramédicos y demás apoyos estatales. En este sentido, el Gobierno Nacional, a través de Pandeportes, ya había coordinado con las diferentes instituciones del Estado todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el torneo.

Asimismo, el Gobierno realizó un aporte económico importante para la preparación de la selección nacional de béisbol, a través de la Federación Panameña de Béisbol, reafirmando su compromiso con el desarrollo del deporte y el respaldo a los atletas.

Además, Pandeportes expresó que lamenta profundamente que la Copa América de Béisbol Panamá 2025 no pueda realizarse en la fecha estipulada, pero aseguró que se está trabajando de la mano con la WBSC Américas para definir una nueva fecha que permita su realización.

Finalmente, el organismo destacó que Panamá cuenta con la infraestructura, la experiencia y el compromiso gubernamental necesarios para albergar competencias de talla internacional, y confiaron en que muy pronto el país podrá recibir la Copa América de Béisbol.