Paolini cae en tercera ronda del US Open a manos de Vondrousova

La italiana Jasmine Paolini, dos veces finalista de torneos de Grand Slam, fue eliminada el viernes en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos por la checa Marketa Vondrousova.

Paolini, cuarta del ránking mundial, sucumbió en 86 minutos ante Vondrousova (60) por 7-6 (7/4) y 6-1, en uno de los resultados más inesperados de la primera semana en Nueva York.

La italiana, subcampeona de Roland Garros y Wimbledon el año pasado, llegaba a Flushing Meadows con el impulso de su recorrido este mes en el WTA 1000 de Cincinnati, donde sólo fue frenada en la final por la polaca Iga Swiatek.

En Nueva York aspiraba a repetir como mínimo presencia en los octavos de final, su mejor resultado hasta ahora, pero terminó siendo la segunda integrante del top-10 de la WTA en tomar la salida.

La primera fue la estadounidense Madison Keys, vigente campeona del Abierto de Australia, batida en su debut por la mexicana Renata Zarazúa.

Vondrousova, que ha padecido varias lesiones de gravedad tras su victoria en Wimbledon en 2023, pugnará ahora por sus primeros cuartos de un torneo de Grand Slam en más de un año.

Su rival será la kazaja Elena Rybakina, también ganadora de Wimbledon en 2022.