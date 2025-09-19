Paolini clasifica a Italia para la final de la BJK Cup

Italia se clasificó para su tercera final consecutiva de la Billie Jean King Cup gracias en buena parte a su número uno, Jasmine Paolini, que ganó su punto individual y el doble decisivo en la eliminatoria contra Ucrania disputada este viernes en Shenzhen (China).

Tras ganar Marta Kostyuk su partido frente a Elisabetta Cocciaretto (por 6-2 y 6-3), Ucrania parecía muy cerca de la final debido a que la otra ucraniana, Elina Svitolina, dominaba por 6-3 y 4-2 en el segundo encuentro individual a Paolini.

Pero la toscana, de 29 años y número ocho del ranking de la WTA, recuperó el break e igualó el segundo set 4-4, antes de forzar el tercero sin volver a dejar ganar un juego a su rival.

En una manga decisiva de muchas alternativas, en la que la italiana salvó cinco bolas de break en el segundo set y Svitolina remontó un quiebre para igualar 4-4, Paolini acabó llevándose la victoria por 6-4.

Con empate tras los dos individuales, el pase a la final se decidió en el doble, donde la pareja formada por Paolini y Sara Errani superó fácilmente a Lyudmyla Kichenok y Marta Kostyuk por 6-2 y 6-3.

Italia, vigente campeona del torneo, se enfrentará el domingo en la final al vencedor de la segunda semifinal, que el sábado enfrentará a Estados Unidos y Gran Bretaña.