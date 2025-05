"Para mi hijo soy una patata", bromea Nadal tras su impresionante homenaje

"Para mi hijo soy una patata", bromeó Rafael Nadal en rueda de prensa este domingo tras el impresionante homenaje que recibió en Roland Garros, donde ganó 14 títulos entre 2005 y 2022.

"Fue perfecto, no podía esperar un día más emocionante, se lo agradezco a todo el mundo que lo hizo posible, fue inolvidable. Para alguien como yo al que no le gustan estas cosas... Yo soy un poco tímido y no me gusta ser el centro de atención, así que sufrí un poco con las emociones. Pero fue maravilloso", dijo Nadal en una repleta sala de prensa, recibido y despedido con aplausos por los periodistas.

- La placa, el regalo sorpresa -

Para siempre, la pista Philippe Chatrier, donde Nadal ganó sus 14 Copas de los Mosqueteros, tendrá una placa con este número y la huella del campeón español.

"No sabía nada de la ceremonia, solo que había un vídeo y mi discurso, el resto fue sorpresa. Es un regalo que no puedo describir. Es un honor tener este lugar en la pista más importante de mi carrera, es difícil describir los sentimientos", señaló sobre la placa.

- Federer, Djokovic y Murray -

"No sabía, aunque podía imaginarlo, es la verdad... Luego las agendas son difíciles. Novak juega aquí, es más fácil, pero Andy y Roger han venido. Ha sido muy especial".

"Creo que damos un mensaje positivo, querer ganar con todas nuestras fuerzas pero con admiración y respeto. Es el legado que dejamos más allá de los resultados. Siempre entendimos que era un juego, aunque a veces no fuera fácil".

"Ahora todo lo pones en perspectiva, pero los cuatro nos empujamos a los límites. Nunca podías relajarte, tomarte un descanso, fue el camino para sere mejores, llevamos los números en el tenis a otro nivel".

- 'Sentirme como un francés' -

"Soy español y aquí me sentí como un jugador francés. Sentí amor y respeto hacia mí. Tengo una estatua y en los Juegos Olímpicos recibí la antorcha de 'Zizou' (Zinedine Zidane) en un momento especial de la ceremonia. No puedes imaginar lo emocionante que es, una gran satisfacción".

- Su triunfo más emocionante -

"Cuando jugaba recordaba los puntos, los juegos, tenía una gran memoria. Ahora he cerrado ese capítulo... En términos de victorias, 2006 fue emocionante porque había estado lesionado, 2008 fue el año que jugué mejor por eso quizás no lo recuerde tanto. En 2010 fue muy importante tras mi primera derrota en 2009. En 2012 había perdido tres finales consecutivas de Grand Slam (Wimbledon, US Open y Australia) y volví a ganar aquí en Roland Garros. En 2020 fue inesperado y 2022 fue la más dura por lo que pasó antes y durante el torneo (lesiones)".

- Seis meses sin tocar una raqueta -

"Necesito tiempo de desconexión antes de volver a jugar. Volveré a las exhibiciones pero necesito descansar. No tengo rutina diaria, estoy centrado en mis proyectos. Es importante tener objetivos, creo que la vida sin objetivos es más complicada. Estoy disfrutando".

- ¿Le gustaría que su hijo fuera tenista? -

"Si vive su carrera de jugador de tenis como yo viví la mía, sí. Porque nunca sentí que debía hacer muchos sacrificios, que había perdido una parte de mi vida para convertirme en profesional. Simplemente no podía hacer las cosas que hacían mis amigos todos los fines de semana, pero aún así podía hacerlas y las hice. Y al mismo tiempo, cuando haces lo que quieres hacer, no son sacrificios. Trabajas mucho, das todo lo que puedes, pero haces lo que quieres. Si mi hijo lo ve así, lo apoyaré".

"Pero para él soy una patata, esta la realidad, no quiero que me vea como que soy alguien porque realmente no me considero así, soy solo un deportista importante".