Para Pogacar, la París-Roubaix supone "un reto como tantos otros"

Tadej Pogacar, que aspira a ganar el domingo la París-Roubaix, el único de los cinco Monumentos del ciclismo que falta en su palmarés, calificó la carrera como "otro reto entre tantos".

El sábado, durante la presentación de los equipos en Compiègne (inmediaciones de París), de donde partirá el pelotón el domingo, el esloveno se declaró preparado "para todos los escenarios", asegurando que "incluso un esprint en un grupo reducido podría convenirle".

El doble campeón del mundo que, en caso de éxito, podría unirse a los belgas Eddy Merckx, Rik Van Looy y Roger De Vlaeminck en el selecto grupo de corredores vencedores de los cinco Monumentos, ha convertido el Infierno del Norte en un "gran objetivo".

Con su victoria en marzo en la Milán-San Remo, añadió la cuarta y penúltima pieza del puzle tras haberse impuesto ya en el Tour de Flandes, la Lieja-Bastoña-Lieja y el Giro de Lombardía.

"Ya he superado bastantes desafíos. El de mañana (domingo) será uno más entre tantos otros. Veremos cómo va", explicó el prodigio esloveno, de 27 años.

"Me preguntan tan a menudo por qué corro, si lo hago por el palmarés o por las estadísticas, que ya no sé qué responder", añadió.

"Solo intento sacar el máximo provecho de mi carrera. Pedaleo para divertirme en la bicicleta, pero también para ganar y hacer lo que el equipo me pide", continuó el doble campeón del mundo.

Segundo hace doce meses, solo superado por Mathieu van der Poel, Pogacar asegura haber "aprendido mucho el año pasado".

"Pogi" también se negó a resumir la carrera en un duelo contra "MVDP", triple ganador de la Reina de las Clásicas.

"Será una carrera necesariamente difícil y no solo entre Mathieu y yo. Por supuesto, lograr escaparse en el tramo final ofrece una mejor garantía de éxito. Pero estoy dispuesto a adaptarme a todos los escenarios. Incluso un esprint en un grupo reducido podría venirme bien", concluyó.