Para Rusia, el COI ha elegido el bando de Ucrania

Rusia acusó este viernes al Comité Olímpico Internacional (COI) de actuar "en interés" de Ucrania, después de que este organismo lanzara un llamado para mostrar "sensibilidad" con los deportistas ucranianos.

Esta petición del COI parece un rechazo implícito a la decisión de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) de excluir de los Mundiales de Milán a la esgrimista ucraniana Olga Jarlan por haber rechazado dar la mano a su adversaria rusa Anna Smirnova después de haberla derrotado el jueves.

Para el responsable del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, "el COI (...) ha tomado partido por una parte en el conflicto político, ha comenzado a actuar en interés de esta parte", deploró en un comunicado publicado en Telegram.

En el punto de mira de los dirigentes rusos está el apoyo mostrado a Ucrania por el COI, que hizo un llamamiento a las federaciones internacionales para que mostraran "sensibilidad" hacia los deportistas ucranianos.

El jueves había comenzado sin embargo con un enfrentamiento deportivo entre deportistas de ambos países, un hecho inédito desde el ataque de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

- "Duplicidad" -

Las autoridades ucranianas acababan de autorizar a Jarlan, cuatro veces campeona del mundo y medallista olímpica de bronce en Londres-2012 y Rio-2016, a enfrentarse a Rusia, un cambio en la política de este asunto aprobado el miércoles en un decreto del ministerio de Deportes ucraniano.

Antes, los ucranianos tenían prohibido tomar parte en competiciones en las que participaran ciudadanos rusos o bielorrusos, a excepción del tenis, donde los jugadores concurren a título individual.

Ese fue el caso del espadachín Igor Reizlin, compatriota de Jarlan, que no pudo entrar en pista para medirse con el ruso Vadim Anojin el miércoles, horas antes de la aprobación del decreto.

Ahora, los deportistas ucranianos pueden participar en competiciones internacionales con la condición de que rusos y bielorrusos participen bajo bandera neutral. Para el COI, esta nueva dirección "permitirá" a los ucranianos "clasificarse a los Juegos Olímpicos de París-2024".

Esta nueva enmienda va en línea de la recomendación del COI, seguida por varias federaciones internacionales, como la de esgrima (FIE), para reintegrar a rusos y bielorrusos en el deporte mundial.

Pero, para Pozdniakov, la llamada a la "sensibilidad" del COI ilustra "la duplicidad de las llamadas recomendaciones" internacionales.

- "Peticiones rusófobas -

El responsable del olimpismo ruso acusó de nuevo al COI de haber aceptado estos últimos meses "demandas rusófobas" de Kiev. Según Pozdniakov, la reacción del COI mostró "la actitud a la que cualquier ruso se enfrentará de ahora en adelante en las competiciones internacionales".

La descalificación de Olga Jarlan, de 32 años, como lo dicta el reglamento de la FIE en caso de rechazo a dar la mano a su adversario, fue tachada el jueves de "absolutamente escandalosa" por Mijailo Podoliak, asesor cercano al presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Automáticamente suspendida "para el resto del torneo y durante los próximos 60 días de temporada activa", no podrá participar en el torneo por equipos, y ve muy mermadas sus posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de París-2024.

Si bien el regreso de Ucrania a aquellas competiciones en las que rusos y bielorrusos participen bajo bandera neutral abre la vía a su participación en los Juegos de París-2024, Rusia, por su parte, asegura que no sabe todavía "en qué condiciones" podrán participar los deportistas de su país en la inminente cita olímpica, según Stanislav Pozdniakov.

Kiev por su parte todavía no ha tomado una decisión sobre boicotear o no los Juegos. "Estamos esperando la decisión final y saber si (rusos y bielorrusos) estarán autorizados a participar o no", indicó al diario Le Monde el martes el ministro de Deportes ucraniano y presidente del Comité Olímpico nacional Vadym Gutzeit.

El miércoles, en París, el COI no incluyó a rusos y bielorrusos en la invitación a los deportistas de todo el mundo a participar en los Juegos. Su presidente Thomas Bach no ha dado todavía una fecha para anunciar la decisión al respecto.