Pasos firmes por más triunfos

Medalla de oro y Récord Nacional en Marcha Atlética: el panameño Yassir Cabrera considera estos logros como algo histórico, pues lo consagran como el primer campeón centroamericano en esta disciplina de atletismo.

La hazaña la registró en el IV Campeonato Centroamericano de Marcha Atlética 2025, del pasado 16 de marzo, en Baja Verapaz, Guatemala, al imponerse en la prueba de 35 kilómetros con un tiempo de 2 horas, 37 minutos y 46 segundos.

“Fue una tremenda experiencia, la verdad, esperaba lograr ganar una medalla, deseábamos que fuese la de oro, y bueno, se logró, se trabajó fuerte en los últimos cuatro meses, unas doce semanas, donde me concentré en Bogotá (Colombia), por dos meses, y esa fue la clave”, dijo Cabrera. “Sobre el récord nacional; lo mejoré por casi dos minutos, el anterior que estaba desde el 2022, hace unos tres años”.

“Tomé la decisión de ir a Colombia: Temprano la preparación, con entrenamiento previo al año siguiente. O sea, algo que me costaba hacer o no hacía anteriormente por la falta de apoyo. No mentiré, en esta ocasión, igual, no diría que tuve todo el apoyo, pero me enfoqué en ir a ese campamento y empezar el ciclo olímpico (2025-2028) de la manera más positiva”, recalcó el atleta.

“De no haberme preparado en Bogotá, creo que hubiese sido más difícil o tal vez no hubiese logrado conseguir la medalla de oro”. Cabrera indicó que se encuentra en un periodo de descanso en Panamá y afirmó que volverá a Bogotá para prepararse para compromisos internacionales.

“Lo próximo sería el Campeonato Suramericano de Atletismo, que se realizará en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, del 25 al 27 de abril, donde competiría en 20 km. Luego, tres semanas después, la Copa Panamericana de marcha de Guayaquil, Ecuador, en la distancia de 35 km. Deseamos ir a La Coruña, para hacer 20 km, y mejorar el récord nacional del año pasado en esa competencia y lograr la clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, en septiembre”.

Cabrera, que admite que el respaldo es escaso y a veces se siente “poco valorado”, confía que Pandeportes agilice los estímulos económicos, y que las medallas y récords que viene obteniendo animen a empresas a apoyarlo.