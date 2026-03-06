Patinadora Amber Glenn dice que no irá a la Casa Blanca a celebrar su oro olímpico

La patinadora artística estadounidense Amber Glenn dijo que no visitará al presidente Donald Trump en la Casa Blanca para celebrar su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Glenn, medallista de oro por equipos en los Juegos de Milán-Cortina el mes pasado, se identifica como pansexual y bisexual, y ha criticado abiertamente al mandatario republicano.

La semana pasada, la selección femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos también declinó asistir al tradicional discurso del Estado de la Unión de Trump.

"Yo tampoco lo haré, así que no las culpo en absoluto", dijo Glenn el jueves en la noche durante un evento organizado por GLAAD, una organización defensora de los derechos LGBTQ+.

"Es nuestro derecho poder elegir qué apoyamos y qué no, y creo que es una decisión que cada individuo tiene derecho a tomar", declaró a Us Weekly.

La Casa Blanca no respondió de inmediato para comentar si Glenn y sus compañeras de patinaje habían sido invitadas.

Trump desató la polémica el mes pasado al invitar a la Casa Blanca al equipo masculino de hockey sobre hielo, ganador de la medalla de oro, y bromear diciendo que "ahora tendría" que invitar también al equipo femenino campeón.

Glenn, de 26 años, es vigente campeona y tres veces medalla de oro en patinaje artístico.

Durante los Juegos, la patinadora declaró a la prensa que la administración Trump ha significado "un momento difícil para la comunidad (queer) en general".

"Sé que mucha gente dice que solo eres un atleta, que te centres en tu trabajo y que te calles en política, pero la política nos afecta a todos", añadió.