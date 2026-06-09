Paz y solo fútbol, el anhelo de un Mundial 2026 que agota su cuenta atrás

La cuenta atrás del Mundial 2026 se agota: el jueves México y Sudáfrica saltarán al estadio Azteca con un anhelo generalizado, que una vez comience a rodar el balón se hable solo del juego y se olviden las interminables controversias que han manchado la previa del gran torneo.

Porque no hay un día de sosiego en los prolegómenos de la gigantesca competición que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

- Un árbitro somalí apartado -

El lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum tomó la palabra para "garantizar la celebración de la inauguración en paz y tranquila", en medio de las agresivas protestas de un grupo disidente del sindicato de educación.

Aprovechando la vitrina que supone el torneo más seguido del mundo reclamaron mejoras laborales derribando estatuas de los futbolistas y bloqueando calles del centro de Ciudad de México.

También lejos del deporte, en Estados Unidos el titular fue el apartamiento del torneo del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, a quien le fue negada la entrada a Estados Unidos.

"Fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio", señaló la policía de fronteras estadounidense (CBP).

Somalia y sus migrantes en Estados Unidos están en el punto de mira de Donald Trump, que lo calificó de "país podrido" a finales de noviembre.

- Olise se afina con un triplete -

Mientras, las seleciones ultiman su preparación. La subcampeona Francia se despidió de su afición con un contundente 3-1 sobre Irlanda del Norte en Lille, borrando la mala imagen ofrecida el jueves ante Costa Marfil, que se había impuesto 2-1.

Fue la noche del extremo Michael Olise, autor de un triplete, inmejorable carta de presentación en su primer Mundial.

- Pedri y Ferran se exhiben en Puebla -

España se trasladó de su campo base en Chattanooga (Tennessee) a Puebla para vencer 3-1 a Perú, un ensayo del viaje que tendrá en la tercera jornada de la fase de grupos para enfrentarse a Uruguay en Guadalajara.

En la Roja, que no contó con Lamine Yamal y Nico Williams, que ultiman su recuperación, brillaron Pedri y Ferrán Torres, aclamados en un expectante estadio Cuauhtémoc.

"España tiene un trabajo definido, construido y sólido, con constancia. Sabe bien cuál es su primer equipo, su segundo equipo y sus variaciones", apuntó el seleccionador peruano, el brasileño Mano Menezes.

Y Países Bajos, en teoría no lejos del vagón de candidatas, sigue sin entusiasmar. Venció 2-1 a Uzbekistán, una de las cenicientas del Mundial, y al menos se quitó el mal sabor de boca tras haber caído ante Argelia (1-0) el miércoles.

A los pobres resultados se unió la baja del defensa del Arsenal Jurriën Timber, lesionado en la ingle, que será sustituido por Lutsharel Geertruida.

- "No estamos al cien por ciento" -

La campeona Argentina se enfrentará este martes a Islandia en Auburn (Alabama) con su icono Lionel Messi entre algodones, reservado para las cosas importantes.

Además, varios jugadores clave están con molestias, como Leandro Paredes (desgarro), Julián Álvarez (inflamación de tobillo) o el arquero Dibu Martínez, que se recupera de una fractura en un dedo de la mano derecha.

"No quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores", reconoció el lunes su seleccionador Lionel Scaloni.

- "Cinco estrellas en el pecho" -

Sí progresa adecuadamente Neymar, con "una buena evolución" de su lesión en la pantorrilla derecha, indicó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Con la vista puesta en el explosivo debut del sábado ante Marruecos en East Rutherford (Nueva Jersey), la pentacampeona quiere reivindicarse ante los que cuestionan la calidad del plantel de Carlo Ancelotti.

"Nadie tiene cinco estrellas en el pecho. Tenemos grandes jugadores. Tienen que respetar a nuestros jugadores", recordó el centrocampista Bruno Guimarães.