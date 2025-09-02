Pegula tumba a Krejcíková y firma como primera semifinalista del US Open

La estadounidense Jessica Pegula dio un nuevo paso hacia su primer título de Grand Slam al vencer este martes a la checa Barbora Krejcíková y firmar la tarjeta como primera semifinalista del Abierto de Estados Unidos.

La local, cuarta sembrada, se impuso en 86 minutos por un doble 6-3 en el primer juego de cuartos de final en Flushing Meadows.

Pegula, de 31 años, puede enfrentarse en la semifinal con su verdugo en el juego por el título del año pasado en Nueva York, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La número uno del mundo choca en la noche con la checa Marketa Vondrousova, 60ª del ranking de la WTA, en el estadio Arthur Ashe.

"Mi tenis estuvo muy bien, muy sólido, sacando bien. Necesitaba hacerlo hoy frente a alguien como ella", dijo la vencedora desde la pista.

"Estoy muy cómoda aquí, jugando en grandes torneos, jugando en los mejores torneos del mundo. Con los fans más locos del circuito", agregó en referencia a la afición neoyorquina.

Dueña del mayor número de coronas esta temporada (3), las mismas que Sabalenka, Pegula tuvo un comienzo arrasador (4-1) al quebrar el primer saque de una oponente de peso, campeona en Roland Garros en 2021 y en Wimbledon en 2024.

Pero Krejcíková (62ª), que disputaba sus primeros cuartos de final en el US Open desde 2021, recortó ventaja al fortalecer su servicio y firmar dos aces.

El segundo set tuvo aires de déjà vu, con la subcampeona de nuevo adelantándose 4-1 y su rival, de 29 años, poniendo una cuota de suspenso al amagar con remontar.

Krejcíková, que sobrevivió a ocho pelotas de partido en los octavos ante la local Taylor Townsend, es la primera representante de República Checa en caer en cuartos de final.

Las tenistas del país europeo inscribieron a tres jugadoras en esta instancia, una representación nunca antes vista en el US Open.